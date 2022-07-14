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Общество14 июля 2022 9:14

Суд вынес приговор обманувшему дольщиков директору ООО «Унистрой-Орел»

Он отправится на 6 лет в тюрьму и выплатит штраф в полмиллиона рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Суд вынес приговор по делу об обманутых дольщиках

Суд вынес приговор по делу об обманутых дольщиках

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Суд вынес приговор директору ООО «Унистрой-Орел» по делу об обманутых дольщиках. За мошенничество на 67 миллионов рублей он отправится в тюрьму и заплатит штраф.

От действий недобросовестного застройщика пострадал 71 человек. Люди вложились в покупку квартир в строящемся доме в Северном районе Орла. Однако стройка остановилась на этапе и забитых свай. Ущерб оценивался в десятки миллионов рублей.

- Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности должностного лица и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.