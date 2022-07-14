Орловский департамент ЖКХ прокомментировал горение свалки в Мценске

Мценская свалка горела несколько дней подряд Фото: Ольга СУПОНЕВА

Департамент ЖКХ Орловской области прокомментировал горение свалки под Мценском. Сообщается, что полигон пересыпали инертным материалом, чтобы тот не воспламенялся.

Тревогу на прошлой неделе забили местные жители и общественники: на свалке то и дело случались возгорания, прилегающую территорию окутал едкий дым. Пожарные тушили возгорания, но они возникали снова.

- С 7 по 11 июня, в целях устранения тления тела полигона, эксплуатирующая организации обеспечила его пересыпку инертным материалом. Управлением Роспотребнадзора по Орловской области выставлены мониторинговые точки взятия проб атмосферного воздуха. Превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не установлено. По состоянию на 13 июля фактов тления тела полигона не зафиксировано, - сообщил 13 июля Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Редакция "КП-Орел" будет следить за ситуацией. Отметим, что проверку проводит прокуратура.