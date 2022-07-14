В Орле тестируют линию по изготовлению топлива из мусора

Мусор превращается вот в такие энергетические брикеты - универсальное топливо Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле проходит тестирование линии по изготовлению топлива из мусора. Разработка, которую привезли в наш город ученые и инженеры из Краснодара, может помочь навсегда и полностью избавиться от свалки.

Сейчас на площадке мусоросортировочного центра на Итальянской расположен промышленный образец линии. Он успешно проходит испытания. Отходам, которые нельзя отсортировать и направить на вторичную переработку, так называемые "хвосты" сортировки, сегодня нет применения. Но все может измениться.

- Сегодня мы тестируем проект изготовления энергетических брикетов из отходов мусоросортировки и их использование для получения электроэнергии. Все, что нельзя переработать, превращается в топливо, - рассказал автор проекта Дмитрий Алифиренко, изобратель, эксперт по новым технологиям.

Мусор получает вторую жизнь Фото: Ольга СУПОНЕВА

Как это работает? Объясняя доступным языком: дробленые "хвосты" обеззараживаются, засыпаются в бак и прессуются. На выходе получаются брикеты, похожие на деревянный брус. Их можно использовать как универсальное топливо. Таким образом, уверен автор проекта, получится навсегда решить проблему с замусоренными городами и огромными свалками. И, к тому же, избавить население от немаленьких платежек за мусор. Также оборудование способно производить дизельное топливо, генерировать тепло и электричество. И все это за счет мусора.

Впереди еще испытательный процесс, в дальнейшем линию планируют установить на заводе по сортировке мусора "ЭкоСити".