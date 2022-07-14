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Общество14 июля 2022 6:19

В Орле отремонтируют школу-интернат для детей с нарушениями речи

Обновление ждет еще несколько социальных учреждений региона
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

В Орле отремонтируют школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. Также обновление ждет еще несколько социальных учреждений области.

Дополнительные деньги на то, чтобы привести в порядок соцучреждения, выделят в этом году. Ремонт, помимо Орловской школы-интерната, пройдет в детском оздоровительно-образовательном центре "Елочка", центре социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" в Свердловском районе, а также Центре соцзащиты в Новосильском районе.

- По поручению Губернатора Андрея Клычкова на эти цели направят порядка 400 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.