Под Орлом мужчина поджег дачу знакомой после ссоры

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орловской области мужчина поджег дачу знакомой после ссоры. Помимо хозпостройки сгорели теплица и беседка.

Имущество на участке орловчанки, расположенном в поселке Учебный, сгорело в начале июля. Огонь повредил хозпостройку, а теплицу и беседку уничтожил полностью. По словам женщины, сжечь ее дачную постройку обещал знакомый во время ссоры. Более того, между ними, как раз накануне происшествия, снова случился конфликт. Полицейские задержали того самого знакомого владелицы сгоревшего имущества.

- В отношении жителя Орловского муниципального округарасследуется уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.