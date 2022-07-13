Возбуждено дело о мошенничестве при ремонте дороги в Кондырева под Орлом

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте дороги в деревне Кондырева Орловского района. Дополнительные преступные эпизоды, которые потянули на отдельное уголовное разбирательство, вскрылись при расследовании дела о злоупотреблении должностными полномочиями мэром Орла.

Об этом сообщает прокуратура области.

- При изучении материалов указанного уголовного дела выявлены нарушения законодательства при расходовании бюджетных средств, в связи с чем была проведена прокурорская проверка. Установлено, что в апреле 2018 года между администрацией Орловского района и ООО «СтройАвтострада» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в деревне Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района. При этом в акты о приемке выполненных работ по ремонту дороги от переулка Горного до поворота на улицу Никольская были внесены недостоверные сведения об использованных при проведении работ материалах, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ущерб бюджету оценен в 2,7 миллиона рублей. Материалы были направлены в следком, который возбудил против руководящего на тот момент ООО «СтройАвтострада» мужчины уголовное дело по статье о мошенничестве. Сегодня, 13 июля, в рамках расследования прошли обыски.

Мэр Орла Юрий Парахин стал фигурантом уголовного дела в мае 2021 года. Парахина подозревают в том, что будучи главой Орловского района, он построил за бюджетные средства дорогу к дому своей теще в той самой деревне Кондырева. Обвинение мэру было предъявлено в сентябре 2021-го, но дело до сих пор не передано в суд.