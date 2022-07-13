Орловцы активно используют средства маткапитала для улучшение жилья Фото: Нина СОКОЛОВА

Почти полторы тысячи орловских семей направили маткапитал на улучшение жилья. В общей сложности пенсионный фонд перечислил на эти цели свыше 837 миллионов рублей.

С начала этого года в пенсионный фонд обратились 1470 орловских семей, чтобы использовать имеющийся маткапитал на улучшение жилищных условий. Это направление программы поддержки остается самой популярной. Кроме того, родители обращаются за получением ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до трех лет из материнского капитала. Так им распорядились 519 семей из региона.

В отделении Пенсионного фонда РФ по Орловской области уточнили, что помимо ежемесячной выплаты, спросом пользуется и оплата обучения. 129 орловских семей решили потратить деньги из маткапитала на образование детей.