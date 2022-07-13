На сайте Корпорации развития Орловской области для инвесторов открылся «магазин проектов»

Запомните эти четыре буквы и две цифры PARK57 !

В них для потенциальных инвесторов зашифрованы готовые проекты для реализации и представлены инвестиционные паспорта всех 27 муниципалитетов Орловской области, над созданием которых несколько месяцев трудились специалисты Корпорации развития Орловской области (КРОО) и муниципалитетов. Информация о проектах и инвестпаспортах объединена в рубрике «Инвестиционная карта».

Напомним, что Орловская область стала пилотным регионом по внедрению регионального инвестиционного стандарта 2.0.

По решению Минэкономразвития РФ Орловская область вошла в число 30 пилотных регионов по внедрению данного стандарта. Он основан на лучших практиках работы субъектов страны с инвесторами и направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с региональными органами власти.

Наряду с другими значимыми документами в рамках стандарта 2.0 КРОО и Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области совместно разработали инвестиционную карту региона. Она наглядно и детально информирует об инвестиционных площадках, проектах, объектах, расположенных в муниципалитетах.

«Эта карта призвана стать ориентиром для инвесторов, показать во всем многообразии потенциал нашего региона. По сути, это довольно долгосрочная и отчетливая стратегия социального и экономического развития районов Орловской области, а, стало быть, региона в целом. Губернатор Орловской области в своем инвестпослании на этот год поручил КРОО и профильному департаменту увеличить в муниципалитетах публичные предложения для инвесторов. Мы уже проделали все вместе довольно большую работу в этом направлении. Наиболее активны сейчас Мценский район, город Мценск, Малоархангельский, Верховский и Кромской районы. Почти вся рубрика «Инвестиционная витрина» на сайте КРОО, так называемый «магазин проектов» , заполнена их очень интересными проектами разного масштаба для потенциальных инвесторов. То есть статус «приходите и начинайте». Они полностью, так сказать, «упакованы» как проекты», - обращается к потенциальным инвесторам Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.

В «Инвестиционной витрине», к примеру, город Мценск предлагает проект по производству бытовой техники. После завершения строительства завода и запуска производства планируется выпуск пылесосов, миксеров, мясорубок, комплектующих изделий. Стоимость проекта 1600 млн рублей, срок реализации 12 месяцев.

Малоархангельский район предлагает два проекта по производству кирпича. Первый – по производству огнеупорного кирпича. По нему предполагается создание предприятия по производству огнеупорного кирпича, который применяется как основной печной материал в гражданском строительстве, коммунальнои инфраструктуре населенных пунктов, включая котельные, ТЭЦ. Стоимость проекта 2 940 млн рублей, срок реализации 24 месяца. Второй проект - создание предприятия по производству красного кирпич, который применяется для облицовочных работ и для кладки стен домов и здании . Стоимость проекта 230 млн рублей, срок реализации 12 месяцев.

Кромской район предлагает проект фермы по выращиванию грибов. Он предусматривает четыре вида продукции. Это эринги, опята, отборные сортированные лисички в упаковках и сортовые шимеджи в упаковках. Ферму можно разместить на любом участке. Как поясняют в администрации Кромского района, площадь зависит от целеи и объемов производства, а местоположение от рынка сбыта, доступности электроэнергии и источника воды. Для фермы подои дет земельныи участок, расположенныи недалеко от города. Участок используется на правах долгосрочнои аренды или покупки. Помещение — это всесезонная теплица, построенная по каркаснои технологии с применением полистирена. Теплица включает несколько функциональных зон. Стоимость проекта 340 млн рублей, срок реализации 12 месяцев.

«Инвестиционная витрина» предлагает много других готовых проектов. В частности, по производству электродвигателеи , светодиоднои продукции в рамках развития федеральной программы по постепенному переходу к энергосберегающим технологиям и т.д. Представлен широкий спектр проектов по производству продовольственных товаров: детского фруктового пюре, детских каш, крафтового лимонада и сидра и т.д.

На территории особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Орел» предлагается построить завод по выпуску стеклянных изделии .

«Муниципалитеты представили проекты, что называется, на разный вкус и кошелек. Но однозначно то, что бизнесменов, пожелавших реализовать эти проекты, ждут гостеприимство и полное содействие от всех участников процесса. И, пожалуйста, запомните эти четыре буквы и две цифры PARK57 , - призывает Николай Шин.

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