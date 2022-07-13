Под Орлом пассажирский автобус столкнулся с фурой, возбуждено уголовное дело

Автобус с пассажирами угодил в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на встречной полосе. Возбуждено уголовное дело.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Авария случилась 13 июля около 7 часов утра. По предварительной информации, автобус "Неман", за рулем которого был 58-летний водитель, ехал по трассе "Орел-Тамбов" со стороны Орла в направлении Ливен. На 109 километре шофер вывел машину на встречную полосу, а в этот момент тут как раз ехала фура марки "Даф". Автобус и большегруз столкнулись.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- В результате ДТП пострадали 9 человек — водитель и 8 пассажиров, из которых один – несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, -сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В прокуратуре региона "Комсомолке" рассказали, что пассажиры размещены в пункте временного пребывания, за ними выехал подменный автобус. А на место происшествия выехал ливенский прокурор. Ведомство взяло ситуацию и расследование под контроль.