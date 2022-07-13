В Орле проверят сирены Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле проверят систему оповещения. Сирена зазвучит на улицах областного центра 20 июля.

Как сообщили в городской администрации, традиционная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и системы экстренного оповещения населения Орловской области состоится в следующую среду, 20 июля.В промежуток времени с 10.30 и до 12.30 на городских улицах будет звучать сирена.

Орловцев попросили не пугаться и отнестись к проверке спокойно.