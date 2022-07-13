На дороге под Орлом у туристического автобуса загорелся моторный отсек

На трассе под Орлом горел автобус Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области прямо в пути загорелся туристический автобус. ЧП случилось 12 июля на трассе "Орел-Тамбов".

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, пожарным сигнализировали о происшествии примерно в четыре часа дня. Бригада сразу же выехала на место ЧП, на 35-й километр.

- На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автобуса, существовала угроза распространения огня на салон. В результате пожара в автобусе огнем частично поврежден моторный отсек, - пояснили в региональном главке МЧС.

По какой причине случился пожар, предстоит выяснить специалистам ведомства. К счастью, никто не пострадал.