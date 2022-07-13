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Происшествия13 июля 2022 9:38

На дороге под Орлом у туристического автобуса загорелся моторный отсек

К счастью, в ЧП никто не пострадал
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
На трассе под Орлом горел автобус

На трассе под Орлом горел автобус

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области прямо в пути загорелся туристический автобус. ЧП случилось 12 июля на трассе "Орел-Тамбов".

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, пожарным сигнализировали о происшествии примерно в четыре часа дня. Бригада сразу же выехала на место ЧП, на 35-й километр.

- На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автобуса, существовала угроза распространения огня на салон. В результате пожара в автобусе огнем частично поврежден моторный отсек, - пояснили в региональном главке МЧС.

По какой причине случился пожар, предстоит выяснить специалистам ведомства. К счастью, никто не пострадал.