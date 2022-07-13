МЧС предупредило жителей Орловской области о грозах и шквалистом ветре

Шквалистый ветер и грозы снова ожидаются в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Об ухудшении погоды 13 июля жителей Орловской области предупредило МЧС. Судя по прогнозу синоптиков, в регионе снова ожидаются грозы и сильный ветер.

Как сообщает региональный гидрометцентр, с 21 часа 13 июля по 21 час 14 июля на территории области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью южный 5-10, днем западный 8-13, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10°С…+15°С, днем +18°С…+23°С.

В чрезвычайном ведомстве напоминают орловцам о том, что стоит соблюдать правила безопасности в непогоду. Только на днях ураганный ветер повалил десятки деревьев и оставил без света больше сотни населенных пунктов. Так что лучше спрятаться от него в помещении, не парковать машину вблизи деревьев и шатких конструкций, да и самим обходить таковые стороной.