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Общество13 июля 2022 9:31

МЧС предупредило жителей Орловской области о грозах и шквалистом ветре

В регионе опять ожидается ухудшение погоды
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Шквалистый ветер и грозы снова ожидаются в Орловской области

Шквалистый ветер и грозы снова ожидаются в Орловской области

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Об ухудшении погоды 13 июля жителей Орловской области предупредило МЧС. Судя по прогнозу синоптиков, в регионе снова ожидаются грозы и сильный ветер.

Как сообщает региональный гидрометцентр, с 21 часа 13 июля по 21 час 14 июля на территории области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью южный 5-10, днем западный 8-13, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10°С…+15°С, днем +18°С…+23°С.

В чрезвычайном ведомстве напоминают орловцам о том, что стоит соблюдать правила безопасности в непогоду. Только на днях ураганный ветер повалил десятки деревьев и оставил без света больше сотни населенных пунктов. Так что лучше спрятаться от него в помещении, не парковать машину вблизи деревьев и шатких конструкций, да и самим обходить таковые стороной.