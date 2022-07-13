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Общество13 июля 2022 8:20

Тропинки на кладбищах Орла отсыпят асфальтовой крошкой

Дорожки покроют снятым с городских улиц асфальтом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

В Орле тропинки на кладбищах отсыпят асфальтовой крошкой. Первое на очереди - самое большое кладбище, Наугорское.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на то, чтобы устроить покрытие из асфальтогранулята на Наугорском кладбище, нужно 35 "КамАзов" крошки или 970 тонн. Сейчас коммунхоз ищет подрядчика, который возьмется за работу и приведет тропинки на кладбище в порядок. Обойдется работа в 715 тысяч рублей.

Ну а в дальнейшем планируется, что весь снятый с городских улиц при ремонте асфальт, будет направлен на благоустройство тропинок и в других местах захоронения.