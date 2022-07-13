В Орловской области задержали разбойников, укравших у почтальона сумку с деньгами

Оба нападавших оказались с криминальным прошлым Фото: скриншот с видео

В Орловской области задержаны разбойники, напавшие на почтальона и укравшие у нее сумку с деньгами. Бандиты похитили около полумиллиона рублей, предназначавшихся для выплат пенсий.

В беду угодила сотрудница почтамта города Ливны. Женщина работала на своем участке, разносили выплаты получателям. В какой-то момент ее ударили по голове. Неизвестный выхватил сумку с деньгами и был таков: скрылся на автомобиле. Оперативникам удалось найти разбойников.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители. Большую часть похищенных денежных средств – порядка 460 тысяч рублей – полицейские изъяли при проведении обыска в гараже у одного из фигурантов. Остальной суммой злоумышленники распорядились по своему усмотрению, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оба рецидивиста сейчас находятся под стражей, где им предстоит дожидаться суда. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Мерзавцам может грозить до 10 лет лишения свободы.

К сожалению, подобные случаи время от времени происходят в Орловской области, да и в других регионах России. Так, в Мурманске трое мужчин напали в подъезде на женщину-почтальона с молотком. Грабителей удалось задержать по горячим следам.