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Происшествия13 июля 2022 6:56

На Выгонке в Орле легковой автомобиль сбил велосипедиста

Мужчину с травмами положили в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП пострадал велосипедист

В ДТП пострадал велосипедист

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Водителя двухколесноного транспорта 12 июля сбила легковушка.

Происшествие случилось в районе Выгонки накануне вечером. Было около шести часов, когда 33-летний водитель "Фольксвагена" выезжал с Электровозной на Тульскую улицу. Здесь, по дороге с односторонним движением, во встречном направлении ехал со стороны Московского шоссе 52-летний мужчина на велосипеде. Иномарка и двухколесный транспорт столкнулись.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки случилось на орловских дорогах 11 ДТП, в других авариях никто не пострадал.