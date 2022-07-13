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Звезды13 июля 2022 6:30

В Орле отметят День металлурга

Праздник пройдет 17 июля в Медведевском лесу
Нина СОКОЛОВА

В Орле отметят День металлурга. Праздник пройдет 17 июля в Медведевском лесу.

Афишей мероприятий на праздничный день поделились в пресс-службе городской администрации. Вечером, в 17.00 заработают различные тематические площадки. Посетивших праздник ожидает шашлык, горячий чай из самовара и сладкая вата. На спортивных площадках пройдет соревнование с гирей, конкурс на забивание гвоздя в пень, конкурс с ухватом и чугунком и перетягивание каната.

У любителей лошадей появится возможность поближе познакомиться с животными из конно-спортивного клуба. Еще в программе квест-игра для детей и взрослых, пенная вечеринка, аквагрим и живые статуи.

Помимо того, на празднике проведут разные мастер-классы: научат плести из рогоза и бисера, мастерить крученую куклу, варить мыло, изготавливать кружево. Завершится мероприятие праздничным концертом.