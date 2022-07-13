Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 6:27

На Красном мосту Орла установили новый кран

Он заменит упавшую 6 июля технику
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Новый кран установили на Красном мосту

Новый кран установили на Красном мосту

Фото: скриншот с видео

В Орле на Красном мосту установили новый 100-тонный кран. Он заменит технику, рухнувшую 6 июля при монтаже балки.

Поставили кран накануне, 12 июля. А уже сегодня, как сообщил мэр Юрий Парахин, планируется возобновить работу по строительству моста для коммуникаций.

- Сроки у нас сжатые - нужно уложиться до отопительного сезона, ведь мы выносим и тепловые сети в том числе, - пояснил глава города.

Также он рассказал, что балка, которую уронил предыдущий кран, получила вмятину, но свойств своих не потеряла. Ее отправят изготовителю, чтобы тот выпрямил конструкцию.