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Общество12 июля 2022 15:14

В Орловской области отметили день рождения Мценского района

Традиционный праздник прошел в деревне Новоселки
Нина СОКОЛОВА

В Орловской области отметили день рождения Мценского района. Традиционный праздник прошел в деревне Новоселки.

Как рассказали в пресс-службе областного Правительства, на торжественном мероприятии в честь 94-й годовщины Мценского района присутствовали губернатор Орловской области, почетные гости из Орла и района, местные жители. Всех присутствующих ожидало литературное мероприятие, народные гуляния, подворья сельских поселений района и различные тематические площадки.

Гости знакомились с народными промыслами, участвовали в спортивной семейной эстафете и учились готовить окрошку. По традиции на сцене вручили почетные грамоты и благодарности труженикам Мценского района. Еще гостей праздника порадовали концертом и пенным шоу.