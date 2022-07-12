В Орловской области отметили день рождения Мценского района. Традиционный праздник прошел в деревне Новоселки.

Как рассказали в пресс-службе областного Правительства, на торжественном мероприятии в честь 94-й годовщины Мценского района присутствовали губернатор Орловской области, почетные гости из Орла и района, местные жители. Всех присутствующих ожидало литературное мероприятие, народные гуляния, подворья сельских поселений района и различные тематические площадки.

Гости знакомились с народными промыслами, участвовали в спортивной семейной эстафете и учились готовить окрошку. По традиции на сцене вручили почетные грамоты и благодарности труженикам Мценского района. Еще гостей праздника порадовали концертом и пенным шоу.