Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

За мошенничество и взятки орловский адвокат отправится в колонию на три с половиной года. Мужчина получил 800 тысяч рублей от осужденного, которому пообещал условно-досрочное освобождение.

Адвокат Орловской областной коллегии адвокатов воспользовался доверием одного из осужденных. Последнему он пообещал за определенную сумму положительное решение суда об УДО, различные поощрения в колонии и свидания за территорией исправительного учреждения. Согласившись на условия, осужденный отдал ему 800 тысяч рублей. Также адвокат помогал тому самому осужденному передать начальнику колонии взятку в размере 150 тысяч рублей. Так он и попал под уголовное дело.

- Судом вынесен обвинительного приговора в отношении адвоката, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, части 2 статьи 291.2 УК РФ (мошенничество, посредничество во взяточничестве), - сообщили в СУ СК России по Орловской области. По решению суда орловец проведет в колонии три с половиной года и выплатит 750 тысяч рублей штрафа. В законную силу приговор еще не вступил.