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Происшествия12 июля 2022 10:16

В Орловской области сильный ветер повалил деревья на дома и машины

Частично обесточенными оказались 156 населенных пунктов
Нина СОКОЛОВА
Стихия разгулялась на Орловщине 11 июля

Стихия разгулялась на Орловщине 11 июля

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области сильный ветер, разбушевавшийся 11 июля, повалил деревья на дома и машины. Частично обесточенными остались дома больше чем в сотне населенных пунктов. На борьбу с последствиями непогоды вышли спасатели.

Ветер повалил деревья и оборвал провода

Ветер повалил деревья и оборвал провода

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Из-за шквалистого ветра, дождя и грозы в разных уголках региона повалились деревья, а также пропало электричество. В областном центре, Орловском муниципальном округе, Мценском и Урицком районах зарегистрировали 14 фактов падения деревьев, которые повредили 16 автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели выезжали на опиловку и уборку упавших гигантов с тротуаров и дорог, освобождали от них автомобили, дворы и дома.

156 населенных пунктов оказались частично обесточены

156 населенных пунктов оказались частично обесточены

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, деревья повалились сразу на девяти улицах областного центра. А в Железнодорожном районе одно упавшее дерево повредило сразу три автомобиля. Все последствия грозы своевременно устранили. Более того, из-за непогоды электроснабжение отключили частично в 156 населенных пунктах региона. Энергетики проводят восстановительные работы.