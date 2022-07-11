На дороге под Орлом иномарка "Киа" столкнулась с автобусом и грузовиком

Автомобиль "КИА" столкнулся с автобусом и грузовиком Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом 10 июля иномарка "Киа" столкнулась с автобусом и грузовиком. В ДТП, пострадали двое.

Как рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД, все произошло на трассе М2 "Крым" примерно в пять часов вечера минувшего воскресенья. За рулем автомобиля "Киа" был 52-летний водитель, он вел машину со стороны Москвы в сторону Орла. На 377 километре мужчина выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался автобус "ПАЗ". Машины столкнулись. От удара иномарку отбросило во встречный грузовик "КамАз", а автобус улетел в кювет и затормозил о дерево.

- В результате ДТП пассажир, женщина 49 лет, и водитель автомобиля "Киа" получили телесные повреждения, - пояснили в областной Госавтоинспекции.