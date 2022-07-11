Новый ресторан быстрого питания вместо "Макдоналдса" откроется в Орле 14 июля

Владельцы обрусевшего "мака" уверяют, что будет вкусно. И точка. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на месте бывшего "Макдоналдса" откроется его обрусевшая версия. Ресторан быстрого питания "Вкусно - и точка" начнет работу на месте "мака", распологавшегося раньше в ТРЦ "РИО".

Информация об открытии появилась в социальных сетях торгово-развлекательного центра.

- Мы рады сообщить о возобновлении деятельности самого популярного ресторана в Орле под новым брендом "Вкусно - и точка". Мы знаем как долго Вы этого ждали и будем рады видеть вас с 10:00 часов 14 июля 2022 года - в день открытия ресторана, - гласит приглашение.

Что ждет орловцев в обновленном ресторане фаст-фуда? Во-первых, американская компания поставила условие убрать из ресторанов все ассоциации с брендом. Поэтому ни «Биг Тейсти», ни «Макфлури» не будет. Упаковка тоже меняется. Сейчас есть трудности с поставками, идут переговоры, поэтому пока пачки скромно белые, а дальше поменяют. Вся 51 тысяча российских сотрудников остается работать в компании.

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