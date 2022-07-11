В столкновении двух "ВАЗов" в Болхове пострадала женщина-водитель

В столкновении двух отечественных легковушек пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Болхове Орловской области не разъехались два "ВАЗа". В автомобильной аварии пострадала женщина-водитель одного из автомобилей.

Все случилось в минувшие выходные. В субботу 9 июля, был седьмой час вечера, 36-летний мужчина ехал за рулем отечественной "Восьмерки" по улице Тургенева.

- В районе дома №36 он допустил столкновение с транспортным средством "ВАЗ 21102" под управлением водителя 56 лет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчина остался цел и невредим, а вот женщина, ехавшая за рулем "Десятки" получила телесные повреждения.