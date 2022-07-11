Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

На закупку оборудования в ясли по Ливенской в Орле выделят еще полтора миллиона рублей. Дополнительные средства, не предусмотренные проектом, поступят из муниципального бюджета.

По информации пресс-службы областного Правительства, на данный момент в строящемся детском саду по Ливенской выполнили работы по монтажу сетей теплоснабжения, устройству полов и канализации, а также отштукатурили стены. Сейчас отделывают фасад и устанавливают системы водоснабжения, вентиляции, энергосбережения и другие. На строительство детского сада по контракту выделили более 170 миллионов рублей. Кроме того, на закупку необходимого оборудования и средств обучения добавят еще полтора миллиона рублей из муниципального бюджета.

Строительство яслей планируют завершить уже в октябре текущего года.