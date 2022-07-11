Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2022 13:30

В Орле открылся пешеходный мост через реку Оку

Временная переправа стала доступна для пешеходов с 11 июля
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Переправа через Оку открыта для пешеходов

Переправа через Оку открыта для пешеходов

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле открылся пешеходный мост через реку Оку. Временная переправа стала доступна для пешеходов с 11 июля.

Пешеходный мост станет основным местом для передвижения людей на время ремонта Красного

Пешеходный мост станет основным местом для передвижения людей на время ремонта Красного

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пешеходную переправу, смонтированную рядом с Красным мостом, открыли сегодня утром. Ранее речь шла о том, что ее построят к дню города, 5 августа. Однако ЧП, случившееся на Красном мосту 6 июля, ускорило процесс. Из-за упавшего на пешеходную галерею крана для движения людей территорию закрыли. Рабочие бросили силы на то, чтобы быстрее закончить строительство временного моста.

Рядом продолжается реконструкция Красного моста

Рядом продолжается реконструкция Красного моста

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Корреспондент "КП" прогулялся по новой переправе. Видно, что работа еще не до конца завершена: в каких-то местах отсутствуют листы кровли, где-то еще прилипает свежая краска, а какие-то элементы не выкрашены. Однако со своей функцией мост справляется, с самого утра орловцы используют его, чтобы быстро добраться из одного района города в другой.

Краска еще не высохла

Краска еще не высохла

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Между тем реконструкция Красного моста продолжается.

Еще есть недоделки

Еще есть недоделки

Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Работы по реконструкции Красного моста продолжаются, сегодня сюда прибыл 100-тонный гусеничный самоходный кран. На объекте трудятся около 70 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.