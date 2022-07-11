Переправа через Оку открыта для пешеходов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле открылся пешеходный мост через реку Оку. Временная переправа стала доступна для пешеходов с 11 июля.

Пешеходный мост станет основным местом для передвижения людей на время ремонта Красного Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пешеходную переправу, смонтированную рядом с Красным мостом, открыли сегодня утром. Ранее речь шла о том, что ее построят к дню города, 5 августа. Однако ЧП, случившееся на Красном мосту 6 июля, ускорило процесс. Из-за упавшего на пешеходную галерею крана для движения людей территорию закрыли. Рабочие бросили силы на то, чтобы быстрее закончить строительство временного моста.

Рядом продолжается реконструкция Красного моста Фото: Ольга СУПОНЕВА

Корреспондент "КП" прогулялся по новой переправе. Видно, что работа еще не до конца завершена: в каких-то местах отсутствуют листы кровли, где-то еще прилипает свежая краска, а какие-то элементы не выкрашены. Однако со своей функцией мост справляется, с самого утра орловцы используют его, чтобы быстро добраться из одного района города в другой.

Краска еще не высохла Фото: Ольга СУПОНЕВА

Между тем реконструкция Красного моста продолжается.

Еще есть недоделки Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Работы по реконструкции Красного моста продолжаются, сегодня сюда прибыл 100-тонный гусеничный самоходный кран. На объекте трудятся около 70 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.