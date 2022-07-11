Орловцев оштрафовали за нарушения в сфере оборота оружия Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле сумма штрафов за нарушения в сфере оборота оружия превысила 200 тысяч рублей. Из них, за прошедшие месяцы года, орловцы выплатили почти 160 тысяч рублей.

Проверки владельцев оружия, а также соблюдения закона в этой сфере, проводят силовики. Далеко не все орловцы соблюдают законодательство. В пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, отметили, что штрафы следует оплачивать вовремя, так как за их неуплату наступает административная ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Тех, кого в течение года повторно привлекут к ответственности за нарушения, ожидает лишение права на получение лицензии на оружие.