Орловца будут судить за потраченные с топливной карты предприятия средства Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловец заправлял машины знакомых с топливной карты предприятия. В общей сложности мужчина потратил на АЗС почти 40 тысяч рублей.

58-летний сотрудник одного из орловских предприятий пользовался топливными картами организации для заправки машин своих знакомых. Несанкционированное списание средств с этих карт обнаружила служба безопасности организации. В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

- На период предварительного расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фигурант признался в совершении хищения и уже принял меры к возмещению причиненного предприятию материального ущерба, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.