В ДТП под Орлом погиб 23-летний водитель мотоцикла

В столкновении с внедорожником погиб молодой мотоциклист Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области молодой водитель мотоцикла погиб в ДТП. Авария с трагическими последствиями произошла 9 июля в Малоархангельском районе.

Подробности рассказали в региональном Управлении ГИБДД. Все случилось примерно в половине седьмого вечера. 23-летний парень ехал на мотоцикле "Хонда", с ним был 21-летний пассажир.

- Мотоциклист допустил столкновение с транспортным средством "Хендаи Туксон" под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП водитель транспортного средства "Хонда" скончался на месте ДТП, пассажир получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На дорогах Орловщины за выходные, к сожалению, произошло немало автомобильных аварий. В том числе и смертельных. Так, в тот же день в Залегощенском районе автомобиль "Форд" насмерть сбил пожилого велосипедиста. Всего полицейские зарегистрировали 24 ДТП, 6 из которых с пострадавшими. Погибли два человека, шестеро получили травмы разной степени тяжести.