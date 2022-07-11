За мошенничество с кредитами орловчанка пойдет под суд Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жительница Покровского района Орловской области пойдет под суд за мошенничество с кредитами. 35-летняя женщина набрал больше 20 займов, а возвращать долги не собиралась.

Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования расследовал СК. Следователям удалось выяснить, что женщина имела задолженности по 21 кредитному договору в разных организациях, при этом она взяла еще один заем, соврав в анкете о своем месте работы и доходах. Онлайн орловчанка оформила в долг еще 8 тысяч рублей, потратила деньги, а отдавать не спешила. Ее действий хватило на уголовное разбирательство.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.