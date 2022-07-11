Где в Орле не будет света 11 июля

В Орле 11 июля проходит отключение света Фото: Ольга СУПОНЕВА

Часть улиц Орла 11 июля осталась без света. Публикуем список адресов и график отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, со ссылкой на диспетчера АО «Орелоблэнерго», подача электричества временно приостановлена по нескольким улицам.

С 9.00 до 12.00 по Партизанской, Благининой, Калинникова, улице Дубовая Роща, а также Сечкина. С 14.00 до 17.00 в домах № 3,5,7, 9 по улице Орловских Партизан, а также в домах № 113, 113а, 113б по Московскому шоссе.

Причина того, что дома по указанным адресам остались без света - техническое обслуживание, которое проводят энергетики.