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Общество11 июля 2022 6:37

Орловский аграрий Дмитрий Пониткин получит медаль указом Президента

За заслуги в сельском хозяйстве его наградят медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

Орловский аграрий Дмитрий Пониткин получит медаль указом Президента Владимира Путина. Речь идет о медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

8 июля Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград, знаков почета и присвоении регалий россиянам. В их числе работники разных сфер, в том числе и сельского хозяйства. Орловец Дмитрий Пониткин, директор ЗАО "Славянское", а также депутат областного Совета, получит награду за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.