Орловский аграрий Дмитрий Пониткин получит медаль указом Президента Владимира Путина. Речь идет о медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

8 июля Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград, знаков почета и присвоении регалий россиянам. В их числе работники разных сфер, в том числе и сельского хозяйства. Орловец Дмитрий Пониткин, директор ЗАО "Славянское", а также депутат областного Совета, получит награду за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.