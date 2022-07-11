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Общество11 июля 2022 6:21

На ремонт музея изобразительных искусств в Орле потратят 15 миллионов

Здание переживает не лучшие времена
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Музей изобразительных искусств ждет, когда его отремонтируют

Музей изобразительных искусств ждет, когда его отремонтируют

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На ремонт музея изобразительных искусств в Орле потратят 15 миллионов рублей. В настоящее время фасад здания продолжает осыпаться буквально на глазах.

О том, что на ремонт выделены деньги, сообщила пресс-служба облправительства. За указанную сумму предстоит обновить фасад, а также обследовать несущие конструкции и укрепить их.

Ремонт в музее не делался с 1990 года, с того момента, как здание стало домом для картин. По планам, здание отремонтируют в текущем году. Отметим, что в 2021 году областное правительство уже сообщало о ремонте музея: речь шла о выделенных 9 миллионах рублей и о том, что работа будет проведена до 2022. Однако с тех пор дело не сдвинулось, фасад музея продолжает осыпаться.

ЗНАЙ!

Здание музея ИЗО на Октябрьской, 49 - памятник истории и культуры, объект культурного наследия. В советское время здесь располагался Дом политпросвещения обкома КПСС.