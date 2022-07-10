Пешеходную переправу откроют 11 июля. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле пешеходный мост рядом с Красным откроется 11 июля. С 8 утра переправа через реку Оку будет доступна для людей.

Такую информацию сообщила пресс-служба орловской мэрии вечером 10 июля.

- На данный момент ведутся финишные работы по возведению пешеходного моста: доделываются пандусы, освещение, производится покраска перил и устройство кровли, - рассказали в мэрии со ссылкой на старшего прораба "Уваровской ПМК-22" Сергея Пузика.

Для пешеходов Красный мост закрыли 6 июля, после случившегося здесь ЧП: при монтаже балки на пешеходную галерею рухнул кран. Никто не пострадал, ранее на время строительных работ мост перекрыли для прохожих. После происшествия прокуратура организовала проверку.

Сам Красный мост закрыт уже второй год, его перекрыли на реконструкцию 1 февраля 2021 года. Первый подрядчик оскандалился уголовными делами, контракт расторгли, какое-то время стройка стояла замороженной. Сейчас реконструкцию продолжает московская фирма "Уваровская ПМК-22".