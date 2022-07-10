Жара в Орле закончится

Жаркая погода покинет Орел Фото: Ольга СУПОНЕВА

Летний зной, так долго царивший в Орле, отступит. Новая рабочая неделя будет в меру теплой, отметится она и дождями. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 11-15 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 11 июля ожидается от +17 в ночное время до +25 градусов тепла днем. Небо облачное, дождь. Атмосферное давление низкое, 737 мм рт.ст. Ветер юго-восточный 4 м/с.

Во вторник 12 июля облачность переменная, ночью пройдет дождь, днем ожидаются небольшие кратковременные осадки. На термометрах от +16 до +22 градусов. Давление 743 мм рт.ст., ветер с юго-запада 6 м/с.

В среду 13 июля вновь переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров в ночное время покажут всего +12, в дневное время до 23 со знаком плюс. Давление на прежнем уровне, ветер южный 4 м/с.

В четверг 14 июля пасмурно, временами дождь. Температура +13..+21. Атмосферное давление до 738 мм рт.ст.,ветер юго-западный 5 м/с.

В пятницу 15 июля облачность переменная, осадков не ожидается. На термометрах +14..+22, давление 741 мм рт.ст. Ветер сменит направление на западное, скорость 5 м/с.