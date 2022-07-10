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Происшествия10 июля 2022 16:42

Ливенец украл у земляка 255 килограмм батарей

Мужчина заработал уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

Житель Ливен похитил у своего земляка 255 килограмм батарей. Мужчина заработал уголовное дело.

Пять радиаторов ливенец хранил во дворе, в какой-то момент они пропали. Местный житель принес в полицию заявление о краже, оперативники стали выяснять, кто и как мог похитить металл весом в два центнера. В скором времени сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого.

- Злоумышленником оказался местный житель 46 лет. Он попросил знакомых помочь ему перевести лом, при этом последние не знали, что ливинец совершает хищение. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда похититель будет под подпиской о невыезде.