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Общество10 июля 2022 16:34

В Орле губернатор и митрополит вручили студентам красные дипломы

Отличники получили свои документы об окончании вуза в торжественной обстановке
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

В Орле состоялся праздник в честь студентов, закончивших университет с отличием. Заветные красные дипломы молодым людям вручали почетные гости.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Как отмечает пресс-служба областного правительства, в этом году Орловский госуниверситет закончило около трех тысяч выпускников. Отличников немало, больше тысячи человек.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Церемония состоялась в библиотеке ОГУ им. Тургенева. Поздравить вчерашних студентов пришли губернатор Андрей Клычков, митрополит Орловский и Болховский Тихон, депутат госдумы и экс-ректор ОГУ Ольга Пилипенко, нынешний ректор вуза Александр Федотов.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

- Это весомое пополнение дипломированных специалистов, а также активных, неравнодушных граждан. Ведь за годы учебы многие из вас принимали самое деятельное участие в общественной жизни, в социально значимых, патриотических проектах. Я искренне благодарю вас за открытость, высокую сознательность, готовность помочь людям, - поздравил выпускников-отличников Андрей Клычков.