В Орловской области "Форд" насмерть сбил пожилого велосипедиста

В Орловской области иномарка "Форд" насмерть сбила велосипедиста. ДТП с трагическим исходом случилось в Залегощенском районе.

В полиции рассказали предварительные подробности аварии. В субботу, примерно в половине первого дня, водитель 48 лет ехал на легковушка "Форд Фиеста" по дороге "Сетуха-Победное-Лунево-Моховое". На 27 километре он снес пожилого мужчину на велосипеде, который ехал во встречном направлении, со стороны деревни Победное в сторону Мохового.

- В результате столкновения велосипедист 62 лет скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.Им предстоит установить все обстоятельства происшествия.