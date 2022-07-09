В Орловской области беженцам предложили работу агрономов, медсестер, поваров и сварщиков

В банке вакансий имеется около тысячи предложений для беженцев Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области беженцам Донбасса предлагают работу агрономов, медсестер, поваров и других специальностей. Для эвакуированных людей есть около тысячи вакансий.

Об этом "КП" рассказали в управлении труда и занятости региона. Организации и предприятия приглашают на работу людей разных профессий. Нужны элеетромонтеры, инструкторы по физкультуре и специалисты по кадрам, швеи, библиотекари. Требуются рабочие на коммунальные предприятия Орла, такие как "Водоканал" и "Спецавтобаза".

В Мценском районе беженцам предлагает работу хлебокомбинат, также здешние организации нуждаются в малярах, земледелах, наждачниках. А Ливенскому районы нужны водители, плотники, сварщики. В других районах региона беженцам предлагают устроиться на должности ветеринарных врачей, работниками на элеватор, в учреждения культуры и образования.

- В числе вакансий есть такие, которые предполагают обучение на рабочем месте (к примеру, сверловщики и слесари-сборщики в Покровском районе). Есть работодатели, которые предлагают не только жилье, но и подвоз, и питание на производстве, - рассказали в областном управлении труда и занятости.

Работу эвакуировавшимся с Донбасса жителям готовы предоставить 95 работодателей.