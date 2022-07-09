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Спорт9 июля 2022 7:44

В Орле наградили победителей фестиваля пляжного волейбола

В скором времени город примет турнир в рамках Чемпионата России
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле состоялось награждение победителей и призеров фестиваля пляжного волейбола. Вручение наград состоялось 8 июля на центральной площади, которая на время стала площадкой для проведения игр.

Участники волейбольного фестиваля "Орловское лето" сражались за звание лучших в разных возрастных категориях. В итоге в категории среди ребят 13-14 лет золотыми призерами стали

стали Денис Ломакин и Юрий Назаров. Среди юношей постарше, в возрасте 15-16 лет, золотые награды завоевали признаны Степан Бородин и Кирилл Суханов, сообщает пресс-служба администрации Орла.

В скором времени в городе Орле пройдет турнир в рамках Чемпионата России по пляжному волейболу. Участие в нем примут китайские и белорусские спортсмены, чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.