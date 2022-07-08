Вода в озере Светлая жизнь Орла не соответствует гигиеническим нормативам

Вода озера Светлая жизнь не прошла проверку Фото: Ольга СУПОНЕВА

Роспотребнадзор взял пробы в водоемах Орловской области, разрешенных для купания. Оказалось, что вода на излюбленном месте отдыха жителей Орла, озере Светлая жизнь, не соответствует нормативам.

Помимо Светлой жизни проверку не прошли пруд в деревне Большой Сотниково Урицкого района, в деревне Первый Воин Мценского района, а также пруды в деревнях Разбегаевка и Ждимир Знаменского района. Вода здесь не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

- Владельцам ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания и о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В других 24 водоемах, в которых официально можно купаться в 2022 году, вода прошла проверку и получила зеленый свет.