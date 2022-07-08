В День семьи в колонии под Орлом состоялась свадьба

Осужденный Евгений и его избранница Жанна поженились в колонии

В Орловской области в День семьи состоялась церемония заключения брака в колонии. Свадьба стала восьмой по счету в неволе в этом, 2022-м, году.

Церемония прошла в исправительной колонии поселка Нарышкино. Все как полагается: сотрудница ЗАГСа произносит торжественные слова, новоиспеченные супруги дают обещание любить друг друга, невеста в белом платье, осужденный жених - в костюме. Присутствовали на свадьбе родственники, молодожены надели кольца, после чего им предоставили длительное свидание.

- Восстановление социально полезных связей осужденных – одно из важных направлений воспитательной работы. Создание семьи положительно влияет на человека, находящегося в местах лишения свободы, у него появляется дополнительный стимул для исправления, стремление переосмыслить и начать жизнь с чистого листа, появляется и ответственность перед близким человеком, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.