На выходных в Орле будут лить дожди

Выходные в Орле выдадутся дождливыми Фото: Ольга СУПОНЕВА

Выходные, судя по прогнозу синоптиков, будут дождливыми. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 9 -10 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 9 июля небо над городом пасмурное. И в ночное, и в дневное время дождь. Температура воздуха от +16 до +26 градусов, ветер северо-восточный 1 м/с, атмосферное давление ниже нормы, 742 мм рт.ст.

В воскресенье 10 июля снова пасмурно. Ночью дождь, днем небольшой кратковременный дождь. На термометрах от +15 градусов в темное время суток до +29 днем. Безветренно, давление 739 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе жара отступит. Температура в дневное время будет держаться на уровне +23..+24 градусов.