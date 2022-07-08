Фото: пресс-служба администрации Орла

На празднике "Гимн любви" в Орле чествовали семейные пары. В центре внимания оказались молодожены, ветераны супружеской жизни, многодетные и опекунские семьи.

Праздник состоялся в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Мероприятие, прошедшее в центре Орла, состоялось уже в десятый раз. Присутствовали на нем губернатор, первые лица города, митрополит Орловский и Болховский.

- Собственный большой праздник сегодня отмечают новоиспеченные семьи, которые буквально несколько часов назад вышли из ЗАГСа. Торжественно получить свидетельства о заключении брака в сквер Семьи пришли молодожены Дроздовы, Бороненковы, Больших, Артюховы и Потетиновы. После вручения заветного документа они поклялись в любви своим вторым половинкам и исполнили первый танец молодых, - сообщает пресс-служба администрации Орла.