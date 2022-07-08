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Происшествия8 июля 2022 9:08

В Орле автомобиль "Лада Ларгус" сбил велосипедиста

57-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

В Орле автомобиль "Лада Ларгус" сбил велосипедиста. ДТП случилось сегодня утром, 8 июля.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, происшествие случилось, когда 41-летний водитель "Лады" поворачивал налево, с улицы 5 Августа на 4-ю Курскую. В этот момент по улице 5 Августа во встречном направлении как раз ехал 57-летний мужчина на велосипеде. Машина и двухколесный транспорт столкнулись.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, - пояснили в Госавтоинспекции.

По данным за прошлые сутки, 7 июля, на орловских дорогах зафиксировано 22 ДТП. В четырех авариях есть пострадавшие.