Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2022 7:18

В Орле внедорожник с пассажиркой-инвалидом застрял в размытой после дождя дороге

Людей из беды вызволяли спасатели
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Автомобиль увяз и повалился на бок

Автомобиль увяз и повалился на бок

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орле внедорожник застрял в размытой после дождя дороге. В автомобиле находилась женщина-инвалид, выбраться самостоятельно из беды орловцы не могли. На помощь пришли спасатели.

ЧП случилось на улице Песковской. Траншею, выкопанную здесь раньше и, видимо, плохо засыпанную, размыло ливнем, который пролил 7 июля. Автомобиль "Рено" угодил в ловушку. Он увяз и повалился на бок. Плохо ходящая пассажирка машины никак не могла выбраться.

В машине находилась пожилая женщина, которая плохо ходит

В машине находилась пожилая женщина, которая плохо ходит

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Спасатели прибыли к месту вызова, помогли женщине выбраться, доставили домой и подняли до квартиры, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели вызволили людей из беды

Спасатели вызволили людей из беды

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За прошлые сутки сотрудники спасательных подразделений в Орловской области выезжали на ликвидацию разных происшествий и помощь людям 29 раз. В шести случаях это были вызовы о пожарах.