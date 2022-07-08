В Орле внедорожник с пассажиркой-инвалидом застрял в размытой после дождя дороге

Автомобиль увяз и повалился на бок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орле внедорожник застрял в размытой после дождя дороге. В автомобиле находилась женщина-инвалид, выбраться самостоятельно из беды орловцы не могли. На помощь пришли спасатели.

ЧП случилось на улице Песковской. Траншею, выкопанную здесь раньше и, видимо, плохо засыпанную, размыло ливнем, который пролил 7 июля. Автомобиль "Рено" угодил в ловушку. Он увяз и повалился на бок. Плохо ходящая пассажирка машины никак не могла выбраться.

В машине находилась пожилая женщина, которая плохо ходит Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Спасатели прибыли к месту вызова, помогли женщине выбраться, доставили домой и подняли до квартиры, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели вызволили людей из беды Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За прошлые сутки сотрудники спасательных подразделений в Орловской области выезжали на ликвидацию разных происшествий и помощь людям 29 раз. В шести случаях это были вызовы о пожарах.