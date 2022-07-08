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Общество8 июля 2022 7:10

В Орле планируют открыть МФЦ на Михалицына

Новый центр предоставления услуг расположится в гипермаркете "Линия"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В Орле откроется новый МФЦ

В Орле откроется новый МФЦ

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле планируют открыть МФЦ на Михалицына. Новый центр предоставления услуг расположится в гипермаркете "Линия".

Как рассказал директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Павел Калугин, идет работа над расширением и оптимизацией МФЦ.

- Большая работа уже проведена. Надеюсь, что в августе мы сможем открыть новый отдел в Орле. Мы вместе с корпорацией «ГРИНН» завершаем работу над созданием отдела в гипермаркете «Линия» на улице Михалицына, - пояснил Калугин.

Всего в Орловской области работает для жителей 26 МФЦ.