В Орле откроется новый МФЦ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле планируют открыть МФЦ на Михалицына. Новый центр предоставления услуг расположится в гипермаркете "Линия".

Как рассказал директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Павел Калугин, идет работа над расширением и оптимизацией МФЦ.

- Большая работа уже проведена. Надеюсь, что в августе мы сможем открыть новый отдел в Орле. Мы вместе с корпорацией «ГРИНН» завершаем работу над созданием отдела в гипермаркете «Линия» на улице Михалицына, - пояснил Калугин.

Всего в Орловской области работает для жителей 26 МФЦ.