В Орел пригонят 300-тонный кран, чтобы поднять упавший 50-тонный кран

Упавший кран поднимет другая, более тяжелая, техника

На Красном мосту Орла строители готовят площадку, на которой разместится 350-тонный кран. Его пригонят сюда, чтобы поднять упавший 50-тонный гусеничный кран.

Кран, задействованный в реконструкции Красного моста, повалился 6 июля. Он угодил прямиком на пешеходную галерею, чудом никто не пострадал. Мост полностью перекрыли, для прохожих запустили автобус в объезд переправы. В дальнейшем оказалось, чтобы поднять упавшую технику, нужна другая, более мощная.

- Сейчас закладывается площадка. Планируется, что она будет готова в ближайшие два дня. Площадка расположится со стороны Железнодорожного района под Красным мостом и будет выложена из плит. Кран грузоподъемностью более 300 тонн прибудет в Орел из соседнего региона. С его помощью предстоит снять стрелу, а затем и упавший кран, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

В рабочем ли состоянии повалившаяся техника, пока не ясно. И пока орловцы вынуждены объезжать мост на автобусе, строители в усиленном темпе строят мост для пешего движения. Сейчас его готовность составлять 50%.