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Общество8 июля 2022 7:04

В Орел пригонят 300-тонный кран, чтобы поднять упавший 50-тонный кран

На Красном мосту рабочие готовят площадку под тяжелую технику
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Упавший кран поднимет другая, более тяжелая, техника

Упавший кран поднимет другая, более тяжелая, техника

На Красном мосту Орла строители готовят площадку, на которой разместится 350-тонный кран. Его пригонят сюда, чтобы поднять упавший 50-тонный гусеничный кран.

Кран, задействованный в реконструкции Красного моста, повалился 6 июля. Он угодил прямиком на пешеходную галерею, чудом никто не пострадал. Мост полностью перекрыли, для прохожих запустили автобус в объезд переправы. В дальнейшем оказалось, чтобы поднять упавшую технику, нужна другая, более мощная.

- Сейчас закладывается площадка. Планируется, что она будет готова в ближайшие два дня. Площадка расположится со стороны Железнодорожного района под Красным мостом и будет выложена из плит. Кран грузоподъемностью более 300 тонн прибудет в Орел из соседнего региона. С его помощью предстоит снять стрелу, а затем и упавший кран, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

В рабочем ли состоянии повалившаяся техника, пока не ясно. И пока орловцы вынуждены объезжать мост на автобусе, строители в усиленном темпе строят мост для пешего движения. Сейчас его готовность составлять 50%.