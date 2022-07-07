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Орловец обманул знакомого на крупную сумму, обещая тому заработать на ставках. Так мужчина лишился более 300 тысяч рублей.

Знакомый потерпевшего предложил ему подзаработать на ставках на спорт. Конечно же, обещанный большой доход от выигрышей заинтересовал мужчину. За несколько месяцев тот отдал своему 24-летнему приятелю более 300 тысяч рублей. Правда, никаких ставок этот приятель и не делал вовсе, а деньги вернуть не спешил. Их он потратил на свои нужды. Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

- На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следствие по уголовному делу окончено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.