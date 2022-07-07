Погода с грозами воцарится а Орловской области на ближайшие дни

Жара и грозы задержатся в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

МЧС предупредило жителей Орловской области об ухудшении погоды. В регионе в ближайшие несколько дней ожидаются грозы, ливни, а также чрезвычайная пожарная опасность.

По прогнозу регионального гидрометцентра, с вечера 7 июля и до вечера 8 июля, на территории области переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в других районах грозы с сильным ветром 15-20 м/с. При этом будет жарко. В ночное время +13..+18 градусов, днем +25..+30.

В субботу 9 июля местами кратковременные дожди, гроза с порывами ветра 15-18 м/с. Ветер ночью северный, днем восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время от + 14 до +19 градусов, днем в районе 25-30 градусов со знаком плюс.

В воскресенье 10 июля снова местами кратковременные дожди и грозы. Сильный ветер, при грозах скорость его усилится до15-18 м/с. Будет еще жарче, в ночное время + 13..+18, днем +28..+33 градуса.