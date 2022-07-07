Товарищ по застолью украл у орловчанки карту и снял все деньги

Застолье закончилось для орловчанки потерей сбережений Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жительница Орловской области осталась без сбережений после застолья. Девушка выронила банковскую карту в машине одного из своих товарищей, а тот, вместо того, чтобы вернуть карту, снял с нее все деньги.

К уголовному разбирательству привела попойка в Свердловском районе. В полицию обратилась местная жительница, рассказала, что у нее пропал телефон, а затем с карты оказались сняты 12 тысяч рублей. По словам девушки, вместе с компанией она осмотрела двор и территорию, где мог бы выпасть мобильник, но поиски результатов не дали. Оперативники стали выяснять все детали случившегося.

Через какое-то время под подозрение попал 23-летний парень, который выпивал в той же компанией спиртное.

- Стражи правопорядка изучили запись с камеры видеонаблюдения, расположенной на банкомате, где были обналичены средства гражданки. В объектив попал молодой человек, им оказался один из знакомых заявительницы. Гражданин, уже после совместных поисков устройства, обнаружил его при уборке салона своего автомобиля, завалившимся за сиденье. Злоумышленник выбросил сим-карты и оставил телефон себе, а также воспользовался банковской картой потерпевшей. Он знал пин-код от платежного средства, так как ранее совершал по просьбе женщины покупку, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские завели на молодого человека уголовное дело по статье "Кража". Сейчас он под подпиской о невыезде, ущерб своей подруге парень возместил.